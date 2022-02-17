اتحاد الدراجات يقيم السباق الثاني من البطولة الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - يقيم الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية في صباح اليوم الجمعة «سباق الفردي ضد الساعة» لفئات الشباب والسيدات والرجال، وذلك ضمن أنشطة وبرامج البطولة الوطنية للدراجات 2022. وبحسب البرنامج العام للسباق الذي يقام لمسافة 18 كيلومترا بالمنطقة القريبة من بلاج الجزائر، فإنه من المقرر أن يبدأ في الساعة السابعة والنصف بتجمع المشاركين وينطلق في الساعة الثامنة صباحا.

وسجلت اللجنة المنظمة للسباق برئاسة يوسف جواد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات وعضوية وإشراف إبراهيم مطر 80 مشاركا، منهم 8 في فئة الشباب و20 مشاركة في فئة السيدات و50 في فئة الرجال، وتضم لجنة التحكيم نخبة من ألمع الحكام الوطنيين في عالم رياضة الدراجات الهوائية وهم جمال شاهين، وجاسم حسن، وعادل الشملان، ومحمد حسين، وطه علوي، وعلي جواد طارق.

وأكملت اللجنة المنظمة للسباق استعدادها التام لإقامة هذا الحدث الرياضي المتميز والمتوقع له أن يكون حماسيا ومثيرا للغاية ويشهد الكثير من أوجه التنافس العام بين جميع الدراجين، خصوصا وأن السباق يوفر لهم فرصة التميز والارتقاء من خلال الحصول على لقب «بطل البحرين» الذي يحمله الفائز طيلة العام، إضافة إلى تدوين اسمه بكل فخر في قائمة المنافسة بالاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ضمن ترتيب اللاعبين دوليا.

وعلى صعيد آخر أكملت اللجنة المنظمة جميع اتصالاتها وترتيباتها مع الجهات الرسمية والوطنية المتعاونة والداعمة ومنها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور والترخيص، وزارة الأشغال، المحافظة الجنوبية وشرطة المجتمع، ويعد هذا السباق بمثابة نشاط جاد ويهـــدف إلى التهــيئة والإعداد المناسبين للمشاركــة القادمة في مهرجان خالد بن حمد الرياضي.