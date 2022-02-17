صالات الراوي الرياضية تقدم رعايتها لبطولة خالد بن حمد لكمال الأجسام

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكمال الأجسام الأولى والتي ستقام منافساتها في الفترة من من 24 وحتى 26 من شهر مارس القادم بصالة الشيخ عبدالعزيز بجامعة البحرين عن أولى الجهات الراعية والداعمة للبطولة صالات الراوي الرياضية.
حيث تسلم خالد حماده أمين سر الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية مدير بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكمال الأجسام رعاية صالات الراوي الرياضية من حماد الراوي صاحب صالات الراوي الرياضية، وذلك بمكتبه في مدينة حمد.
وأكد حماد الراوي عن فخر واعتزاز صالات الراوي الرياضية بهذه الرعاية التي اعتبرها بمثابة الشراكة إيمانا منهم بأهمية الشراكة المجتمعية التي تحقق النجاح لمثل هذه البطولات الرياضية بما يتماشى وتوجهات المجلس الأعلى للشباب والرياضة والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية، ففي المقام الأول المساهمة في إنجاح هذا التجمع الرياضي الكبير حبا للبحرين الغالية، وقال: «نفتخر في صالات الراوي الرياضية لنكون شركاء مع الأخوة في الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية في إنجاح بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الأولى لكمال الأجسام، ونحن نتطلع معهم لبناء علاقة شراكة لا تقتصر على هذه البطولة فقط، مقدرين الدور الكبير الذي يبذلونه من أجل مملكتنا الحبيبة مع اللاعبين في تحقيقهم للإنجازات المشرفة ورفعهم لعلم الوطن في المحافل الخارجية وهذا قليل في حقهم، ونتمنى للأخوة القائمين على البطولة كل التوفيق والنجاح ببطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكمال الأجسام».
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