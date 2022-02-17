داركليب يفتتح مشواره في «عربية الأندية» بملاقاة البيشمركة

محمد بن مسعود - الدمام - يفتتح «ممثل الوطن» نادي داركليب مشواره في بطولة الأندية العربية الـ40 للكرة الطائرة التي ستنطلق اليوم الجمعة في تونس، بملاقاة البيشمركة العراقي عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت البحرين، وستحتضن صالة رادس هذه المباراة.

علمًا بأن المباريات التي تقام على صالة «رادس» ستحظى بنقل تلفزيوني من قبل القنوات التي اشترت حقوق النقل.

داركليب يدخل هذه المواجهة وهو في وضعية فنية «مثالية» خصوصًا أنه قادم من 11 انتصارًا متتاليًا حققها منذ خسارته الأخيرة في القسم الأول أمام الأهلي، وهذه الانتصارات جعلته يحافظ على آماله بالمنافسة على صدارة الترتيب مع بلوغ نهائي كأس الاتحاد.

«أبناء الدار» لم يكتفوا بالتعاقد مع محترف واحد وهو التشيكي بيتر شوليستا الذي يدافع عن ألوان الفريق في البطولات المحلية، ليتم التعاقد مؤخرًا مع لاعب الصفاقسي ومنتخب تونس عمر العقربي ليشغل مركز 3.

«العنيد» الخليج 365 له أن واجه ناديًا عراقيًا واحدًا في مشاركاته الثلاث الماضية، وكانت في نسخة 2014 عندما حقق وصافة البطولة، وفي هذه المواجهة انتصر على غاز الجنوب بثلاثة أشواط مقابل شوط. أما في مواجهات البحرين مع الأندية العراقية فكانت آخر مواجهة للأهلي مع البيشمركة الذي سيواجه داركليب اليوم، وحينها انتصر «الأهلاوية» بثلاثة أشواط نظيفة، وكانت بدور الثمانية بنسخة 2020.

ما هو مؤكد أن داركليب سيسعى إلى أن يدخل منافسات البطولة بقوة، بغية إنهاء الدور التمهيدي وهو في صدارة الترتيب، وهذا لن يتحقق إلا بتحقيق العلامة الكاملة، خصوصًا أنه سيواجه في هذا الدور كلاً من: البيشمركة العراقي، والسيب العماني، والشعلة اليمني.

يذكر أن البطولة شهدت انسحاب غاز الجنوب العراقي والسويحلي الليبي، وبذلك قد يطرأ تعديل على جدول المباريات.

معسكر قصير يُجهز «العنيد»

خاضت «طائرة العنيد» معسكرًا تدريبيًا امتد لأسبوع كامل في مدينة صفاقس بتونس، وذلك استعدادًا للحدث العربي، حيث يُمني «أبناء الدار» النفس بأن يقدم الفريق مستويات فنية قوية تؤهله للمنافسة على «اللقب العربي».

هذا المعسكر، من شأنه أن يرفع وتيرة الاستعدادات، كما أنه شكل فرصة مثالية لرفع حالة الانسجام بين اللاعبين ككل، دون نسيان أن المحترف التونسي عمر العقربي شارك في المباراتين الوديتين اللتين خاضهما «العنيد»، وهذا بلا شك سيسهل من مأمورية انسجامه مع بقية زملائه.

يذكر أن المباراة الأولى، انتصر فيها داركليب على اتحاد النقل بصفاقس بثلاثة نظيفة، وتعادل في الثانية مع النجم الساحلي.

محمود حسن: هدفنا صدارة المجموعة

ذكر قائد فريق داركليب محمود حسن أن استعدادات الفريق للبطولة العربية كانت طيبة، وأكد أن المباراتين الوديتين اللتين خاضهما الفريق ساهمت في توضيح مدى استعداد اللاعبين والفريق ككل لهذا الحدث العربي.

وأضاف: «مجموعتنا جيدة، وبلا شك كل فريق يشارك في البطولة لديه أهداف معينة يريد تحقيقها، ونحن نكن كل الاحترام والتقدير لكل الفرق، وبإذن الله سنسعى في بداية الأمر خلال الحدث العربي إلى تحقيق صدارة المجموعة، ومن ثم المنافسة على الصعود لمنصة التتويج كما فعلنا في مشاركتنا الماضية بتونس عام 2014 عندما حققنا الوصافة».

وبشأن المباراة الأولى أمام البيشمركة العراقي اليوم، قال: «أجواء المباريات الافتتاحية دائمًا ما تكون صعبة، كما أن المعلومات التي نعرفها عن البيشمركة، تشير إلى أن الفريق يضم أفضل اللاعبين في العراق، وهذا سيجعلنا نأخذ هذه المواجهة بأهمية وتركيز عال جدًا، لأن كما أسلفت طموحنا تحقيق صدارة المجموعة».

وعندما سألناه عن لاعب الارتكاز الجديد «التونسي» عمر العقربي، قال: «أتوقع أن يشكل العقربي إضافة قوية للفريق، كونه لاعب مميز، كما أنه ظهر بمستويات فنية طيبة تبشر بالخير خلال فترة المعسكر القصير الذي أقمناه في صفاقس».

هل يتكرر المشهد.. «تونس فال خير»؟

هي المشاركة الرابعة لـ«أبناء الدار» في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، حيث الخليج 365 للفريق أن خاض 3 مشاركات سابقة.

الأولى كانت في لبنان بالعام 2012، وفيها حقق المركز السادس، وأما الثانية فكانت في تونس، وفي العاصمة بالتحديد، وفيها نجح في تقديم بطولة كبيرة وبجيل أغلبه من اللاعبين «الشباب»، إذ تمكن من تحقيق الوصافة بعد أن خسر النهائي من الترجي.

أما آخر المشاركات «العربية» لداركليب فكانت بعام 2015 وحينها حقق المركز الرابع.

وبالنظر لمشاركات داركليب «العربية»، نرى أن تونس تعتبر «فال خير» على «أبناء الدار»، لأنهم في تونس نجحوا بتحقيق أفضل مركز لهم، وهذا ما يتمنى لاعبو داركليب أن يتكرر ولما لا «التتويج باللقب»، حيث استعدوا جيدًا لهذا الحدث.

فــكل الأمنيــات بالتــوفيق لممثل الوطن في هذا المحفل العربي.