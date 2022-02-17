انطلاق المؤتمر الدولي لتقنية البترول لـ2022 في 21 فبراير

وسيناقش المسؤولون التنفيذيون في أرامكو السعودية، الرؤى المتبادلة حول أحدث التطورات والاتجاهات في الصناعة، والتقنيات الحالية والناشئة التي ستشكل مستقبل قطاع الطاقة، وسيركز حدث هذا العام الذي تستضيفه حصريًا أرامكو السعودية، على موضوع تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة.
ويسبق انعقاد المؤتمر جلسة وزارية في 20 فبراير 2022، مع عدد من الشخصيات البارزة من بينهم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة، ووزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سهيل المزروعي، ووزير النفط الكويتي، محمد الفارس، ووزير النفط البحريني، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ووزير النفط العراقي إحسان إسماعيل، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، يناقشون خلالها التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة.
وللتسجيل في المؤتمر الدولي لتقنية البترول، والوصول إلى روابط البث المباشر خلال الفترة من 21 - 23 فبراير 2022. https://2022.iptcnet.org/media-registration/media-form
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