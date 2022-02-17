حالة مطرية قصيرة نهاية الأسبوع

وبين أن يوم غد «الجمعة» يتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح الجنوبية، والجنوبية الغربية على أجزاء من الوسطى والغربية، وربما تثير بعض الغبار.
من جهته، بين خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزي الحصيني، أن بعد غد «السبت» متوقع أن يحدث نشاط في الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية، والغربية على أجزاء من القطاع الغربي والوسطى، ومتوقع أن تثير الغبار.
وقال إنه من خلال المراصد، متوقع حالة ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتبوك والقصيم، والمنطقة الشرقية والشمالية، والجوف والباحة وعسير، وشمال وغرب الرياض وجنوب حائل، بدءا من غد «الجمعة» تستمر عدة أيام، والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد يرافقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح مغبرة.
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