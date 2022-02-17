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حالة مطرية قصيرة نهاية الأسبوع

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أوضح رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في «تسميات» الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم تسود أجواء مستقرة على معظم البلاد، متوقعا أن تلي فترة الاستقرار الطويلة هذه حالة مطرية قصيرة، تبدأ يوم السبت المقبل، وتنتهي الأحد أو الاثنين المقبلين.

وبين أن يوم غد «الجمعة» يتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح الجنوبية، والجنوبية الغربية على أجزاء من الوسطى والغربية، وربما تثير بعض الغبار.

من جهته، بين خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزي الحصيني، أن بعد غد «السبت» متوقع أن يحدث نشاط في الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية، والغربية على أجزاء من القطاع الغربي والوسطى، ومتوقع أن تثير الغبار.

وقال إنه من خلال المراصد، متوقع حالة ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتبوك والقصيم، والمنطقة الشرقية والشمالية، والجوف والباحة وعسير، وشمال وغرب الرياض وجنوب حائل، بدءا من غد «الجمعة» تستمر عدة أيام، والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد يرافقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح مغبرة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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