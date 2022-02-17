المهندس خالد الفالح يعقد اجماعاً افتراضياً مع وزير المالية الباكستاني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات عقد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم اجتماعاً افتراضياً مع وزير المالية الباكستاني شوكت ترين.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون والاستثمار في مختلف المجالات، لاسيما البنية التحتية، والتكنولوجيا والطاقة، والأمن الغذائي والزراعة.

وجدد الجانبان عزمهما على توسيع وتنويع التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي بين البلدين.

ودعا الجانبان المستثمرين من البلدين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار الضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين‎.

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