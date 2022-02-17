انعقاد الاجتماع الأول للجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

عُقِد بجامعة الملك سعود الاجتماع الأول للجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، برئاسة وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي، بحضور عمداء القبول والتسجيل بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، ومدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبعض مسؤولي القبول في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وفي بداية اللقاء استُعرض جدول الأعمال الذي اشتمل على موضوعات عديدة، من أهمها مناقشة الجدول الزمني المقترح لإجراءات القبول للعام الجامعي القادم 1444 هـ، وتشكيل اللجان الفرعية العاملة في بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات؛ واستعراض التحديثات التي طرأت على البوابتين، واستعراض عدد من الدراسات الإحصائية ذات العلاقة لغرض مراجعة إجراءات وضوابط القبول من خلال بوابتي القبول الموحد.

وتعد تجربة القبول الموحد في الجامعات الحكومية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة الرياض من التجارب الرائدة في التكامل التقني والإداري بين الجامعات والكليات التقنية.

وتحرص لجنة القبول الموحد في منطقة الرياض على مواصلة تطوير وتحديث إجراءات القبول للوصول لنتائج أفضل في التوظيف الأمثل للتقنية، والاستفادة القصوى من المقاعد المتاحة، وتفادي تكرار القبول، وتسهيل إجراءات القبول وتوحيدها، ومواكبة مسيرة التطور التقني التي تعيشها بلادنا الغالية.