ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يقيم حفل سباقه العشرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم
أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه العشرين لموسم 1443هـ عصر اليوم بحضور جمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.
وتكون الحفل من 8 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :
– الشوط الأول إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م، ونال المركز الأول فيه الجواد (دايان) لإسطبل الحسام .
– الشوط الثاني إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( أفراس ) ( عمر 3 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م، ونال المركز الأول فيه الفرس (رومنسيه) لإسطبل الحسام.
– الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( شاركت 3 ولم تدخل ميزان ) ( عمر 3 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م، ونال المركز الأول فيه الجواد (رمان) للمالك: محمد العطية.
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– الشوط الرابع إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1400م، ونال المركز الأول فيه الجواد (نباش) للمالك: نجيب البرجس.
– الشوط الخامس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات فأكبر ) ( للخيالة المتمرنين ) على مسافة 1400م، ونال المركز الأول فيه الجواد (حافظ الود) للمالك : ناصر الدرع .
– الشوط السادس الخيل العربية مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1400م، ونال المركز الأول فيه الجواد (سحاب القعابيب) للمالك: عادل الرشيدي.
– الشوط السابع والرئيس إنتاج محلي ربحت من ( 1 إلى 3 ) ( عمر 3 سنوات فأكبر ) على مسافة 2000م، ونال المركز الأول فيه الجواد (الماجشون) للمالك: نايف المطيع.
– الشوط الثامن إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 2000م، ونال المركز الأول فيه الجواد (وجار) للمالك: خالد الحسيني.
وفي نهاية الحفل توج مدير اللجان الفنية عبدالله القوسي مالك الجواد (الماجشون) نايف المطيع بكأس الدعم العشرين.
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