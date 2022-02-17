وقعت الهيئة السعودية للسياحة في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم مع “طيران الإمارات” تهدف إلى وضع أسس التعاون الوثيق وذلك عبر توحيد الجهود والخبرات، لزيادة سعة وعدد الرحلات عبر شبكة طيران الإمارات إلى الوجهات السياحية في الرياض وجدة والمدينة المنورة وغيرها ورفع مستوى الخدمات الأرضية والجوية.
وتأتي هذه الشراكة بين الهيئة السعودية للسياحة وطيران الإمارات في إطار تعاون وتكامل الهيئة في القطاع الخاص وضمن سياق جهودها في الترويج للوجهات السياحية ومساعيها لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
وبيّن الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة السعودية للسياحة وطيران الإمارات ستمكن من الوصول إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم وجذب السياح منها للوجهات السعودية المختلفة.
وأضاف حميد الدين أن الهيئة السعودية للسياحة تواصل جهودها في جذب السياح والترويج للوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية عبر استهداف أهم الأسواق الرئيسة في الخليج والمنطقة والعالم وإبرام الشراكات الهامة لتحقيق مستهدفات الهيئة وتطلعات منظومة السياحة السعودية.
“السياحة” تختار طيران الإمارات للوصول لـ120 وجهة عالمية
خالد خليل الخليج 365 2022-02-17
وقعت الهيئة السعودية للسياحة في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم مع “طيران الإمارات” تهدف إلى وضع أسس التعاون الوثيق وذلك عبر توحيد الجهود والخبرات، لزيادة سعة وعدد الرحلات عبر شبكة طيران الإمارات إلى الوجهات السياحية في الرياض وجدة والمدينة المنورة وغيرها ورفع مستوى الخدمات الأرضية والجوية.
وتأتي هذه الشراكة بين الهيئة السعودية للسياحة وطيران الإمارات في إطار تعاون وتكامل الهيئة في القطاع الخاص وضمن سياق جهودها في الترويج للوجهات السياحية ومساعيها لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
وبيّن الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة السعودية للسياحة وطيران الإمارات ستمكن من الوصول إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم وجذب السياح منها للوجهات السعودية المختلفة.
وأضاف حميد الدين أن الهيئة السعودية للسياحة تواصل جهودها في جذب السياح والترويج للوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية عبر استهداف أهم الأسواق الرئيسة في الخليج والمنطقة والعالم وإبرام الشراكات الهامة لتحقيق مستهدفات الهيئة وتطلعات منظومة السياحة السعودية.
17 فبراير 2022 – 16 رجب 1443
05:59 PM
اتفاقية تعاون ومشاركة لزيادة سعة الرحلات للرياض وجدة والمدينة المنورة
وقعت الهيئة السعودية للسياحة في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم مع “طيران الإمارات” تهدف إلى وضع أسس التعاون الوثيق وذلك عبر توحيد الجهود والخبرات، لزيادة سعة وعدد الرحلات عبر شبكة طيران الإمارات إلى الوجهات السياحية في الرياض وجدة والمدينة المنورة وغيرها ورفع مستوى الخدمات الأرضية والجوية.
وتأتي هذه الشراكة بين الهيئة السعودية للسياحة وطيران الإمارات في إطار تعاون وتكامل الهيئة في القطاع الخاص وضمن سياق جهودها في الترويج للوجهات السياحية ومساعيها لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
وبيّن الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة السعودية للسياحة وطيران الإمارات ستمكن من الوصول إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم وجذب السياح منها للوجهات السعودية المختلفة.
وأضاف حميد الدين أن الهيئة السعودية للسياحة تواصل جهودها في جذب السياح والترويج للوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية عبر استهداف أهم الأسواق الرئيسة في الخليج والمنطقة والعالم وإبرام الشراكات الهامة لتحقيق مستهدفات الهيئة وتطلعات منظومة السياحة السعودية.
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