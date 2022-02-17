رغم أزمة “كورونا” ..”إيرباص” تحقق أكبر أرباح في تاريخها خلال 2021

محمد بن مسعود - الدمام - “فوري” أرجع أرباح المكاسب إلى ارتفاع عدد الطائرات التجارية

أعلنت شركة إيرباص اليوم (الخميس) تحقيق أكبر أرباح في تاريخها خلال 2021، غير متأثرة بالأزمة التاريخية في مجال النقل الجوي في ظل تفشي وباء “كوفيد-19”.

وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحًا صافية بلغت 4,2 مليارات يورو في 2021، متخطية المستوى القياسي المسجل العام 2018 وقدره 3,1 مليارات يورو في وقت كانت تصنّع عددًا من الطائرات يفوق العدد الحالي بالربع تقريبًا، وفقًا لـ”فرانس 24″.

من جانب آخر، أرجع الرئيس التنفيذي للمجموعة غيّوم فوري، أرباح 2021 إلى ارتفاع عدد الطائرات التجارية، التي جرى تسليمها وبلغ عددها 611 طائرة العام 2021 بزيادة 8 في المائة عن 2020، وإلى الأداء الجيد للنشاطات الفضائية والدفاعية.

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