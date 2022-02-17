تكبدت ميليشيا الحوثي الإيرانية اليوم (الخميس) خسائر فادحة في العتاد والأرواح بنيران الجيش الوطني اليمني، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، في جبهة عبس شمالي محافظة حجة.
وأوضح “سبتمبر نت” أن قوات الجيش الوطني خاضت معارك شرسة، بعد كسر هجوم للميليشيا في جبهة بني حسن، بالتزامن مع ضربات مركزة للمدفعية، دكت عددًا من المواقع والتجمعات الحوثية في مواقع متفرقة من الجبهة ذاتها.
وأضاف أن ضربات المدفعية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير أطقم بما عليها من عتاد وأفراد.
وأفاد بأن الدفاعات الجوية التابعة للمنطقة الخامسة أسقطت عشر طائرات مسيرة انتحارية للميليشيا أثناء المعارك.
وبيّن “سبتمبر نت” أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية كثفت غاراتها الجوية مستهدفة تجمعات وآليات الميليشيا، ما أسفر عن قتل وإصابة العشرات من العناصر وتدمير آليات ومعدات قتالية مختلفة، منها دبابة.
قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني
17 فبراير 2022 – 16 رجب 1443 09:54 PM
سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشياالخسائر فادحة ..”الشرعية” تدك مواقع الحوثيين في حجة وتسقط 10 “مسيرات”
تكبدت ميليشيا الحوثي الإيرانية اليوم (الخميس) خسائر فادحة في العتاد والأرواح بنيران الجيش الوطني اليمني، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، في جبهة عبس شمالي محافظة حجة.
وأوضح “سبتمبر نت” أن قوات الجيش الوطني خاضت معارك شرسة، بعد كسر هجوم للميليشيا في جبهة بني حسن، بالتزامن مع ضربات مركزة للمدفعية، دكت عددًا من المواقع والتجمعات الحوثية في مواقع متفرقة من الجبهة ذاتها.
وأضاف أن ضربات المدفعية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير أطقم بما عليها من عتاد وأفراد.
وأفاد بأن الدفاعات الجوية التابعة للمنطقة الخامسة أسقطت عشر طائرات مسيرة انتحارية للميليشيا أثناء المعارك.
وبيّن “سبتمبر نت” أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية كثفت غاراتها الجوية مستهدفة تجمعات وآليات الميليشيا، ما أسفر عن قتل وإصابة العشرات من العناصر وتدمير آليات ومعدات قتالية مختلفة، منها دبابة.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر الخسائر فادحة .."الشرعية" تدك مواقع الحوثيين في حجة وتسقط 10 "مسيرات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.