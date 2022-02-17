اخبار الرياضه السعوديه التعاون يوقف زحف الاتحاد.. ويحرم لاعبيه من الـ50 ألفاً

محمد بن مسعود - الدمام - أوقف التعاون سلسلة انتصارات ضيفه الاتحاد وحرم لاعبيه من 50 الف ريال لكل لاعب مكافأة فوز رصدتها الإدارة الاتحادية، بعد أن أدرك التعادل معه بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء إحراز الاتحاد هدفا مبكرا عن طريق عبدالرزاق حمدالله (د:2). وفي الشوط الثاني ومن غلطة للحارس مارسيلو غروهي أحرز مصطفى فتحي هدف التعادل للتعاون (د:59). وأشهر الحكم محمد الهويش البطاقة الحمراء للاعب التعاون حسن العمري (د:90+4)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد التعادل الثالث له في الدوري ويصل للنقطة 48، محتفظا بصدارته للدوري، فيما حقق التعاون التعادل السابع ويصل للنقطة 22 في المركز العاشر.

الأهلي × الفيحاء

وخرج فريق الأهلي بتعادل قاتل من أمام ضيفه الفيحاء بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن لقاءات الجولة 21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد اللقاء سيطرة لفريق الأهلي وسط تماسك دفاعي لفريق الفيحاء وأهدر عمر السومة ركلة جزاء (د: 59)، ومن ثم أحرز سلطان مندش الهدف الأول للفيحاء (د: 60)، وفي الوقت بدل الضائع أدرك الأهلي التعادل عن طريق إزغان اليوسكي من ركلة جزاء (د: 90+5)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما وبهذه النتيجة يحقق الأهلي التعادل العاشر ويصل للنقطة 25 ويصل للمركز الثامن، فيما حقق الفيحاء التعادل التاسع ويصل للنقطة 27 وفي المركز السابع.

النصر × الباطن

وانتزع النصر فوزاً ثميناً على مضيفه الباطن بنتيجة 4/‏‏‏3 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الباطن في افتتاحية لقاءات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء تقدم النصر أولاً بهدفين عن طريق: فينسنت أبوبكر (د:4)، وعبدالمجيد الصليهم (د:24)، ومن ثم قلص الباطن النتيجة عن طريق فابيو ابرو من ركلة جزاء (د:33). وفي الشوط الثاني أحرز خالد الغنام الهدف الثالث للنصر (د:68)، وانتفض الباطن وأحرز هدفين عن طريق: فابيو ابرو من ركلة جزاء (د:79)، وزكريا سامي (د:81)، وفي الوقت بدل الضائع، أحرز مارتينيز الهدف الرابع للنصر من ركلة جزاء (د:90+1)، لينتهي اللقاء بفوز النصر 4/‏‏‏3.