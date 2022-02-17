السفير الدوسري يلتقي رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد الفيدرالي للجمعيات الإسلامية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري،بمقر السفارة، رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد الفيدرالي للجمعيات الإسلامية في بوركينا فاسو. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين السفارة واتحاد الجمعيات الإسلامية.

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