محمد بن مسعود - الدمام - رصد 160 شبكة تعمل في الجنوب أعلن الجيش الأردني، اليوم “الخميس”، أن مهربي المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية يستعينون بطائرات مسيّرة، ومجموعات مسلحة. وأفاد الجيش بأن السلطات الأردنية أحبطت منذ بداية هذا العام فقط دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون؛ أي ما يساوي الكمية التي ضبطت طيلة العام 2021؛ وفقًا لـ”فرانس 24″. من جانبه قال العقيد زيد الدباس من القيادة: “الشيء الأخطر الذي لمسناه مؤخرًا هو وجود مجموعات مسلحة مرافقة لمجموعات التهريب، وهذه المجموعات تستخدم سيارات مجهزة تجهيزًا عاليًا وبكلفة مالية عالية وصولًا إلى طائرات مسيرة في عملياتها”. وبين أن الجيش الأردني رصد 160 شبكة تهريب تعمل في مناطق الجنوب السوري.

17 فبراير 2022 – 16 رجب 1443 09:41 PM رصد 160 شبكة تعمل في الجنوب الأردن: مهربو المخدرات من سوريا يستخدمون طائرات مسيرة الأردن: مهربو المخدرات من سوريا يستخدمون طائرات مسيرة أعلن الجيش الأردني، اليوم “الخميس”، أن مهربي المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية يستعينون بطائرات مسيّرة، ومجموعات مسلحة. وأفاد الجيش بأن السلطات الأردنية أحبطت منذ بداية هذا العام فقط دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون؛ أي ما يساوي الكمية التي ضبطت طيلة العام 2021؛ وفقًا لـ”فرانس 24″. من جانبه قال العقيد زيد الدباس من القيادة: “الشيء الأخطر الذي لمسناه مؤخرًا هو وجود مجموعات مسلحة مرافقة لمجموعات التهريب، وهذه المجموعات تستخدم سيارات مجهزة تجهيزًا عاليًا وبكلفة مالية عالية وصولًا إلى طائرات مسيرة في عملياتها”. وبين أن الجيش الأردني رصد 160 شبكة تهريب تعمل في مناطق الجنوب السوري. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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