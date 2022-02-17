شكرا لقرائتكم خبر إطلاق نظام الرحلات التعليمية التفاعلية عبر منصة تراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف توعية وتثقيف المستفيدين من خدمات مركز المصالحة ومنصة تراضي، أطلقت منصة تراضي التابعة لمركز المصالحة بوزارة العدل نظام الرحلات التعليمية التفاعلية ضمن حملة صلحك بتراضي.

وأوضحت المنصة بأن الرحلات التعليمية التفاعلية متاحة على بوابة تراضي https://edujourneys-taradhi.moj.gov.sa/home/track، مشيرة إلى أنها تتيح للمستفيدين محاكاة رحلة الطلب في منصة تراضي مرورا بجميع الإجراءات والخطوات اللازمة لمداولة عملية الصلح ابتداء من علاقة المستفيد بمنصة تراضي وتقديم الطلب إلى أن يتم الانتهاء من خدمة المستفيد بشكل نهائي.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت مؤخرا حملة «صلحك بتراضي» لنشر ثقافة الصلح في المجتمع، حيث تمكن الأطراف من التقدم بطلب الصلح وتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء؛ بالوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويتم اعتماده بـ»وثيقة صلح» تعد سندا تنفيذيا.

وتستهدف منظومة المصالحة العمل على توسيع نطاق استقبال الإحالات لمركز المصالحة من الأنظمة ذات العلاقة على مسارات الطلبات والدعاوى الشخصية، والحقوقية، والمرورية، والعقارية، والمالية، والجزائية، والتجارية، بالإضافة إلى الدعاوى العمالية، كما يتم تفعيل إحالة الطلبات المرتبطة بالمحاكم المفعل بها خدمة التدقيق المركزي؛ إذ بلغ عدد المحاكم المرتبطة بالصلح 157 محكمة في جميع مناطق المملكة.

أهداف المنصة:

