دعم تعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير مهارات ومعارف الطلاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ «إنه تم توقيع مذكرات تعاون لعدد من المانحين مع الوزارة، لتأهيل وتعليم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز التكامل على مستوى التعليم والتدريب والبحوث، وتبادل المعلومات والبيانات، ودعم البرامج الإثرائية للطلبة، وتطوير المهارات والمعرفة للمعلم والطالب».

وكان الوزير رعى أمس بمقر الوزارة حفل تكريم المساهمين في الشراكة المجتمعية في التعليم (شركاء)، من خلال 330 مشاركة مجتمعية في 7 مجالات، مشيرا إلى دور الشراكات المجتمعية في قطاع التعليم؛ بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتكاملا مع جهود الدولة في البناء والتطوير، والمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة.

وتقدم بالشكر لجميع المساهمين في الشراكة المجتمعية في التعليم على عطائهم، وتقديرهم لأهمية تلك الشراكة، وأشار إلى أن الدولة أتاحت لأبنائها الفرصة للمشاركة في المشروعات التعليمية مع إمكانية إطلاق اسم المانح على مشروعه التعليمي، لافتا إلى أن وزارة التعليم حققت شراكات مجتمعية متنوعة، لإيجاد عمق استراتيجي لمفهوم هذه الشراكة، وبما يعكس أثرها الإيجابي على المدرسة والمعلم والطالب والأسرة.

وأضاف أن الوزارة أطلقت مبادرة «مأسسة المساهمات المجتمعية في الجامعات السعودية»؛ لتأطير المشاركة المجتمعية في الجامعات، بما ينسجم مع أبعاد التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق الأهدافَ الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

3 مذكرات تم توقيعها:







إنشاء مبان تعليمية في القصيم، ومدرسة في محافظة عقلة الصقور.



إنشاء مبان تعليمية في القصيم، ومبنى للموهوبين في رياض الخبرا.



إنشاء مدرسة ابتدائية للبنات في الأحساء.



تكريم المساهمين في 7 مجالات: