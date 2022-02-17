شكرا لقرائتكم خبر تسليم هدية خادم الحرمين من المصحف للبوسنة والهرسك اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف اليوم الدفعة السادسة من هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز البالغة 49,980 نسخة من إصدارات المجمع من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمات معاني القرآن الكريم، إلى البوسنة والهرسك، ليصل إجمالي ما أرسل (113,880) نسخة.

وستجري مراسم تسليم الهدية بمقر مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة سراييفو، وفق الإجراءات الصحية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على العناية والاهتمام بكل ما يخدم كتاب الله العزيز، طباعة ونشرا وتعليما، وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، مشيرا إلى أن الهدية تجسد رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة كتاب الله ونشره للمسلمين بالعالم؛ اتساقا مع رسالتها وريادتها للعالم الإسلامي.

وأوضح أن الوزارة تتشرف وعبر سفارات المملكة والملحقيات الدينية والمراكز الثقافية والإسلامية، بتوزيع هذه الهدية على الوزارات والمشيخيات والجمعيات الإسلامية، التي تعد أعظم الهدايا؛ كونها كتاب الله العزيز القرآن الكريم، سائلا الله تعالى أن يديم على المملكة عزها وتقدمها واستقرارها، وأن يجزي ولاة أمرها خير الجزاء.