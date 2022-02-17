شكرا لقرائتكم خبر ضبط مقيم بحوزته 13 ألف قرص ممنوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقى مركز الضبط الأمني بالحريضة القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بحوزته 13,547 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص. صرح بذلك المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مقيم بحوزته 13 ألف قرص ممنوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.