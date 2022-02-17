شكرا لقرائتكم خبر 160 ألف تصريح الكتروني يومي لزيارة الحرمين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد التصاريح الالكترونية لزيارة الحرمين الشريفين أمس الأول نحو 160 ألفا، بينها 136 ألفا للمسجد الحرام و23 ألفا للمسجد النبوي الشريف بحسب الإحصائيات اليومية لوزارة الحج والعمرة.

من جهة أخرى وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية لرئاسة الحرمين 3 آلاف هدية على الزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام ضمن مبادرة «هديتي»، والتي تأتي ضمن عدة مبادرات اجتماعية وبرامج متنوعة لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية المهندس أمجد الحازمي أن الوكالة تسعى إلى تقديم الخطط والمبادرات النوعية التي تخدم قاصدي المسجد الحرام، مؤكدا على الجميع ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتأدية الأعمال المأمول منهم لإنجاح الحملة وتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

من جهته أفاد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي أن الإدارة العامة قدمت العديد من المبادرات الاجتماعية لقاصدي المسجد الحرام، و تهدف هذه المبادرات إلى بث روح التعاون والتكاتف البناء المثمر في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

هذا ويعمل بمعرض عمارة الحرمين الشريفين نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة لتقديم الخدمات المعرفية والإرشادية لجميع زوار المعرض ومرتاديه، وتعريفهم بكل جوانب ومقتنيات المعرض. ويعد المعرض نافذة ثقافية ومنبرا تاريخيا لعرض أبرز المقتنيات الأثرية والتاريخية للحرمين الشريفين عبر العصور الزمنية المختلفة.

إحصائيات تصاريح العمرة والصلاة والزيارة

المسجد الحرام







79,951 تصريحا للصلاة



56,060 تصريحا للعمرة



80,046 متوسط يومي للصلاة



63,403 متوسط يومي للعمرة



27.5 مليونا إجمالي التصاريح



المسجد النبوي