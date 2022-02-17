شكرا لقرائتكم خبر 1569 إصابة جديدة بكورونا.. وشفاء 2847 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، فيما تماثلت 2847 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة في إحصائية خلال الساعات الـ24 الماضية أن الحالات الحرجة بلغت 962 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.





إجمالي الإصابات 735,958



عدد حالات التعافي 704,896



الحالات النشطة 22,084



إجمالي عدد الوفيات 8978



كانت هذه تفاصيل خبر 1569 إصابة جديدة بكورونا.. وشفاء 2847 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.