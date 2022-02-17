شكرا لقرائتكم خبر 4 مخالفات تغلق 10 مصانع للأثاث في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 10 مصانع للأثاث ومطعما مخالفا، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت التجارية ومنافذ البيع في النطاق الإشرافي للبلديات الفرعية، للتأكد من استيفاء للاشتراطات الصحية والمحافظة على الصحة وحرصها على كل ما يتعلق بصحة المواطنين والمقيم.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الرقابية بقسم الرقابة الصحية ومراقبة الأسواق ببلدية المسفلة الفرعية نفذت عددا من الجولات الرقابية، أسفرت عن إغلاق مطعم لإعداد الولائم ومنشأة تجارية خاصة ببيع قطع الغيار، وذلك بعد رصد 4 من مخالفات، وتم على الفور إغلاق المواقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكدت الأمانة أنها تسعى إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، والتشديد على متابعة المصانع والأحواش بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

المخالفات الأربع:

