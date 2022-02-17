4 مخالفات تغلق 10 مصانع للأثاث في مكة المكرمة

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وأوضحت الأمانة، أن الفرق الرقابية بقسم الرقابة الصحية ومراقبة الأسواق ببلدية المسفلة الفرعية نفذت عددا من الجولات الرقابية، أسفرت عن إغلاق مطعم لإعداد الولائم ومنشأة تجارية خاصة ببيع قطع الغيار، وذلك بعد رصد 4 من مخالفات، وتم على الفور إغلاق المواقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكدت الأمانة أنها تسعى إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، والتشديد على متابعة المصانع والأحواش بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.
المخالفات الأربع:
- الافتقار إلى اشتراطات السلامة.
- تدني مستوى النظافة العامة.
- عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
- عدم تجديد التراخيص النظامية.
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