أمير مكة يرعى مؤتمر «التحول نحو الابتكار» الشهر المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل مؤتمرا ومعرضا لخدمات الحج والعمرة خلال الفترة من 18- 20 شعبان المقبل تحت عنوان «التحول نحو الابتكار» الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ويعد المؤتمر مفترق طرق وبوابة على المنظومة الجديدة لقطاع الحج والعمرة، ونقلة نوعية جوهرية، حيث يستقطب أهم المتحدثين وأصحاب القرار والمستثمرين من جميع القطاعات المتعلقة بالحج والعمرة بحضور عدد من الوزراء من دول العالم الإسلامي.

كما سيشهد حضور شخصيات دبلوماسية واجتماعية واقتصادية وإعلامية، وسيستعرض أهم وأحدث الموضوعات المتعلقة بالتحول نحو الابتكار وعوائده على هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى رفع توصيات ومقترحات تسهم بدورها بتحقيق استدامة هذا القطاع الحيوي وفق رؤية 2030.

يذكر أن المعرض يتميز بكونه الأول مـن نوعـه فـي مـا يختـص بقطـاع خدمـات الحـج والعمـرة، إذ يجمـع تحـت سـقف واحـد جميـع الجهـات المعنيـة مـن القطاعـات الحكوميـة والخاصـة، والقطاع الثالث، وشركات الحج والعمرة من الداخل والخارج، إضافة إلى شركات التقنية العالمية والنقل وغيرها، إضافة إلى المسـتثمرين المحلييـن والعالميين الذين يسعون لبناء شراكات استراتيجية مع الجهات المعنية.

وسيكون المؤتمر والمعرض بمثابة منصة متكاملة تجمع الجهات القائمة على خدمة ضيوف الرحمن لتوفير رحلة وجدانية متكاملة، كما سيتخلله العديد من الأنشطة التي تغطي جوانب مختلفة من تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار، ومنصات وورش عمل مصاحبة تدعم المشاركين وتسلط الضوء على المبتكرين بحيث تكون تجربة الزوار متكاملة وغنية تتمحور حول أهمية التقنيات ودورها الفاعل في المجالات كافة.

أهداف المؤتمر:

