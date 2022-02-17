شكرا لقرائتكم خبر 66 ألف خدمة لخط إنقاذ الحياة خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم «خط إنقاذ الحياة» في وزارة الصحة 66 ألف خدمة العام الماضي. ويواصل تقديم خدماته على المستوى الوطني للمنشآت الصحية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك على مدار الساعة.

تشمل الخدمات التي يقدمها، التوجيه الطبي للممارسين الصحيين، والقبول والتنسيق لحالات إنقاذ الحياة، واستشارات السموم للممارسين الصحيين و للمجتمع.

ويتلقى أخصائيو «خط إنقاذ الحياة» المكالمات حيث يتم فرزها وتوجيهها للطبيب الاستشاري المناوب بحسب التخصص المطلوب لضمان الوصول إلى أفضل قرار طبي في زمن قياسي، إضافة إلى متابعة سير عملية نقل المرضى المقبولين حتى الوصول إلى المنشأة المنقول إليها.

ويضم فريق العمل الحالي عددا كبيرا من التخصصات الطبية التي تشمل 12 تخصصا فرعيا ودقيقا ومسارات خاصة.

خط إنقاذ الحياة:

