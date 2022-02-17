مرحلة ثالثة للتحول البرامجي بجامعة أم القرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي آل مذهب أمس المرحلة الثالثة لمشروع التحول البرامجي، خلال الملتقى الذي نظمته وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية، بحضور أعضاء فرق إعداد البرامج. وأكد رئيس الجامعة أهمية مواكبة تحولات سوق العمل، في إعداد البرامج الأكاديمية، وفق استراتيجيات وتوجهات وزارة التعليم، إضافة إلى ما يقتضيه ذلك من استثمار للتطور التقني في تصميم وتدريس المقررات؛ بهدف الوصول إلى ممارسات أكاديمية تكفل للجامعة بلوغ مستوى المؤسسات التعليمية الريادية، مبينا أن استكمال التحول البرامجي يقتضي الاعتماد على المراجع العلمية الحديثة، والتركيز على الإشراف الأكاديمي للطلاب، وإعداد برامج لتطوير أعضاء هيئة التدريس.



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