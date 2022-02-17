شكرا لقرائتكم خبر الدهون.. إما الحكمة والعقل أو الموت بالسعرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تواصل كل وزارات الصحة في العالم تحذيراتها من الدهون، خاصة «الثلاثية»، تشير الإحصائيات إلى وجود 2.1 مليار شخص مصاب بالسمنة في العالم، وأن 30% من سكان الكرة الأرضية بدناء، وأن 3 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب الأمراض التي تسببها السمنة.

أما الهيئة العامة للغذاء والدواء فتدعو إلى التعامل مع الدهون بحكمة وعقلانية، فهي لا تنكر فوائدها لجسم الإنسان، لكنها تحذر من مخاطرها أيضا، مؤكدة أن كثرة استهلاك الدهون مرتبطة بارتفاع معدلات الأمراض المزمنة، التي تشكل وفياتها نحو 73% من إجمالي الوفيات في المملكة، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

والدهون هي أحد العناصر الغذائية الرئيسة التي يستخدمها جسم الإنسان للنمو والقيام بالوظائف الحيوية وبناء الخلايا العصبية وكذلك الهرمونات. وتعد الدهون مصدرا غنيا بالطاقة، إذ يمد الجرام الواحد من الدهن جسم الإنسان بـ9 سعرات حرارية.

وعودة إلى الإحصائيات، تضاعف معدل السمنة في جميع أنحاء العالم بثلاثة أضعاف في آخر 45 سنة الماضية، فالسمنة قد تسبب عددا من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب وأنواع معينة من السرطان. كما أن النساء الحوامل المصابات بالسمنة قد يعانين من مضاعفات خطيرة تنتج عنها مشاكل صحية لها أو للطفل، وتشمل المخاطر الصحية الأخرى للسمنة أمراض الكلى والسكتات الدماغية وهشاشة العظام ومرض السكري.

4 فوائد للدهون







مصدر للطاقة



تساعد في امتصاص الفيتامينات الذاتية في الدهون



تعمل كوسادة لبعض الأعضاء في جسم الإنسان



تضفي نكهة



على الأطعمة



3 أنواع





الدهون المشبعة



الدهون غير المشبعة



الأحاد ة



الدهون المتحولة



3 مصادر للدهون في الغذاء





الزبدة



زيت جوز الهند



زيت النخيل



اللحوم عالية الدهون كالحمراء والمصنعة



الكميات الموصي بها





توصي منظمة الصحة بألا يتجاوز استهلاك الفرد من الدهون المشبعة 10% من مجموع السعرات الحرارية اليومية



يجب ألا يتجاوز استهلاك الرجل أكثر من 30 جراما والمرأة أكثر من 20 جراما من الدهون المشبعة



السعرات التي يحتاجها الفرد في اليوم





الرجل يحتاج إلى نحو 2500 سعرة



المرأة تحتاج إلى نحو 200 سعرة



الطفل يحتاج إلى نحو 1800 سعرة



5 وسائل لحرق الدهون دون رياضة