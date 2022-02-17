دعم »الانتقال من الأسر المنتجة إلى شيف محترف«

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وأظهرت الورشة مراحل التطور للشيف ومسميات الرتب، والفرق بين الشيف والطباخ، حيث يتحدد بدارسة ضوابط وأساسيات الطبخ، وكذلك مناصب الشيف التي تقرر بناء على نتائج الاختبارات وشخصية المتقدم، والفرق بين أنواع الأكل الصحي، والنباتي، والعادي، وطرق التسويق الناجحة.
وتضمنت مشاركة جناح الهيئة في المعرض، تعريفا عن مبادرة عام القهوة السعودية وأهدافها العامة، إضافة للتعريف بالأنواع المختلفة للقهوة السعودية من منطقة لأخرى باختلاف البهارات. وشرح آلية التسجيل ببرنامج «صنع في السعودية» وتزويد الزوار بالمعلومات والمميزات التي تخص الملتحقين بالبرنامج.
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