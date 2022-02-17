سفير المملكة لدي الجزائر يلتقي بوالي قسنطينة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، اليوم ولاية قسنطينة للتعرف على معالم الولاية، التي تتميز بتاريخ عريق وتعاقب عليها الكثير من الحضارات.

والتقى السفير البصيري، خلال الزيارة بمعالي الوالي جاري مسعود، وبحث معه الموضوعات المشتركة التي تهم البلدين الشقيقين، خاصة في مجالي السياحة والاستثمار.