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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، مذكرة تفاهم مع جائزة الملك عبد العزيز للجودة، وذلك في مقر الجائزة بالرياض.
وقع المذكرة من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومن جانب الجائزة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأمين العام للجائزة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.
وتهدف المذكرة إلى المواءمة بين معايير الاعتماد المؤسسي ومعايير الجائزة في دورتها السادسة، ويشمل ذلك الاعتماد المؤسسي والأكاديمي لمؤسسات التعليم والتدريب، والتعاون في نشاطات التوعية والتدريب ونشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي بين المؤسسات التعليمية والتدريبية ورفع كفاءة العملية التعليمية.
كما تأتي هذه المذكرة ضمن مبادرات الجائزة في خطتها الإستراتيجية في بناء وتفعيل الشراكات الإستراتيجية والاتفاقيات التي تهدف إلى التكامل لتوحيد الجهود وتحقيق التميز المؤسسي لمختلف قطاعات الأعمال في المملكة بشكل عام والمنشآت التعليمية والتدريبية بشكل خاص، وأيضًا استعدادًا لإطلاق الدورة السادسة للجائزة.
يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعمل وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع عددٍ من الجهات الحكومية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتها لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد، كما أن جائزة الملك عبد العزيز للجودة تعدُ إحدى الوسائل الوطنية المحفزة والمعززة لممارسات وتطبيقات الجودة لجميع القطاعات بالمملكة.
“تقويم التعليم” توقع مذكرة تفاهم مع جائزة الملك عبد العزيز للجودة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-17
وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، مذكرة تفاهم مع جائزة الملك عبد العزيز للجودة، وذلك في مقر الجائزة بالرياض.
وقع المذكرة من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومن جانب الجائزة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأمين العام للجائزة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.
وتهدف المذكرة إلى المواءمة بين معايير الاعتماد المؤسسي ومعايير الجائزة في دورتها السادسة، ويشمل ذلك الاعتماد المؤسسي والأكاديمي لمؤسسات التعليم والتدريب، والتعاون في نشاطات التوعية والتدريب ونشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي بين المؤسسات التعليمية والتدريبية ورفع كفاءة العملية التعليمية.
كما تأتي هذه المذكرة ضمن مبادرات الجائزة في خطتها الإستراتيجية في بناء وتفعيل الشراكات الإستراتيجية والاتفاقيات التي تهدف إلى التكامل لتوحيد الجهود وتحقيق التميز المؤسسي لمختلف قطاعات الأعمال في المملكة بشكل عام والمنشآت التعليمية والتدريبية بشكل خاص، وأيضًا استعدادًا لإطلاق الدورة السادسة للجائزة.
يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعمل وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع عددٍ من الجهات الحكومية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتها لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد، كما أن جائزة الملك عبد العزيز للجودة تعدُ إحدى الوسائل الوطنية المحفزة والمعززة لممارسات وتطبيقات الجودة لجميع القطاعات بالمملكة.
17 فبراير 2022 – 16 رجب 1443
07:49 PM
للمواءمة بين أطر الاعتماد المؤسسي ومعاييرها في دورتها السادسة
وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، مذكرة تفاهم مع جائزة الملك عبد العزيز للجودة، وذلك في مقر الجائزة بالرياض.
وقع المذكرة من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومن جانب الجائزة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأمين العام للجائزة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.
وتهدف المذكرة إلى المواءمة بين معايير الاعتماد المؤسسي ومعايير الجائزة في دورتها السادسة، ويشمل ذلك الاعتماد المؤسسي والأكاديمي لمؤسسات التعليم والتدريب، والتعاون في نشاطات التوعية والتدريب ونشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي بين المؤسسات التعليمية والتدريبية ورفع كفاءة العملية التعليمية.
كما تأتي هذه المذكرة ضمن مبادرات الجائزة في خطتها الإستراتيجية في بناء وتفعيل الشراكات الإستراتيجية والاتفاقيات التي تهدف إلى التكامل لتوحيد الجهود وتحقيق التميز المؤسسي لمختلف قطاعات الأعمال في المملكة بشكل عام والمنشآت التعليمية والتدريبية بشكل خاص، وأيضًا استعدادًا لإطلاق الدورة السادسة للجائزة.
يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعمل وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع عددٍ من الجهات الحكومية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتها لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد، كما أن جائزة الملك عبد العزيز للجودة تعدُ إحدى الوسائل الوطنية المحفزة والمعززة لممارسات وتطبيقات الجودة لجميع القطاعات بالمملكة.
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