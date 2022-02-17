حذّر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أمام اجتماع لمسؤولين ماليين في دول مجموعة العشرين، اليوم (الخميس)، من أن الأزمة في أوكرانيا تمثل تهديداً للتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد وباء “كوفيد-19”.
وذكر “ويدودو” في افتتاح أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين، أن الأخطار المحدقة بالتعافي الاقتصادي الهش، جراء الأزمة في أوكرانيا تتزايد، وفقاً لـ”فرانس 24″.
وشدد الرئيس الإندونيسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة، على أن هذا ليس وقت الخصومات وإثارة توترات جديدة تعرقل التعافي، إضافة إلى تعريض سلامة العالم للخطر كما يحدث في أوكرانيا.
ودعا المجموعة، التي تضم روسيا، على التركيز على التعاون من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي.
ويطرح التهديد بغزو روسيا لجارتها الجمهورية السوفياتية السابقة، تحدياً جديداً بالنسبة لعالم يبذل جهوداً شاقة لإبقاء التعافي من وباء “كوفيد-19” على سكّته وسط ارتفاع التضخم.
مجموعة العشرين تحذر من تهديد الأزمة الأوكرانية لتعافي الاقتصاد العالمي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-17
حذّر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أمام اجتماع لمسؤولين ماليين في دول مجموعة العشرين، اليوم (الخميس)، من أن الأزمة في أوكرانيا تمثل تهديداً للتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد وباء “كوفيد-19”.
وذكر “ويدودو” في افتتاح أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين، أن الأخطار المحدقة بالتعافي الاقتصادي الهش، جراء الأزمة في أوكرانيا تتزايد، وفقاً لـ”فرانس 24″.
وشدد الرئيس الإندونيسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة، على أن هذا ليس وقت الخصومات وإثارة توترات جديدة تعرقل التعافي، إضافة إلى تعريض سلامة العالم للخطر كما يحدث في أوكرانيا.
ودعا المجموعة، التي تضم روسيا، على التركيز على التعاون من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي.
ويطرح التهديد بغزو روسيا لجارتها الجمهورية السوفياتية السابقة، تحدياً جديداً بالنسبة لعالم يبذل جهوداً شاقة لإبقاء التعافي من وباء “كوفيد-19” على سكّته وسط ارتفاع التضخم.
17 فبراير 2022 – 16 رجب 1443
08:47 PM
“ويدودو” دعا إلى التركيز على التعاون بدلاً من إثارة التوترات
حذّر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أمام اجتماع لمسؤولين ماليين في دول مجموعة العشرين، اليوم (الخميس)، من أن الأزمة في أوكرانيا تمثل تهديداً للتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد وباء “كوفيد-19”.
وذكر “ويدودو” في افتتاح أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين، أن الأخطار المحدقة بالتعافي الاقتصادي الهش، جراء الأزمة في أوكرانيا تتزايد، وفقاً لـ”فرانس 24″.
وشدد الرئيس الإندونيسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة، على أن هذا ليس وقت الخصومات وإثارة توترات جديدة تعرقل التعافي، إضافة إلى تعريض سلامة العالم للخطر كما يحدث في أوكرانيا.
ودعا المجموعة، التي تضم روسيا، على التركيز على التعاون من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي.
ويطرح التهديد بغزو روسيا لجارتها الجمهورية السوفياتية السابقة، تحدياً جديداً بالنسبة لعالم يبذل جهوداً شاقة لإبقاء التعافي من وباء “كوفيد-19” على سكّته وسط ارتفاع التضخم.
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