محمد بن مسعود - الدمام - اعترفت بتسللها إلى الأراضي المحتلة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الخميس) إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا حزب الله اللبناني، تسللت من داخل لبنان. وذكر الجيش في بيان نقلته “رويترز” أن “الطائرة المسيّرة كانت تحت متابعة قوات المراقبة الجوية الإسرائيلية طيلة الحادث”. وتعهد بمواصلة العمل لمنع أي خرق لمسيرات “حزب الله”.

إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ”حزب الله” صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-17 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الخميس) إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا حزب الله اللبناني، تسللت من داخل لبنان. وذكر الجيش في بيان نقلته “رويترز” أن “الطائرة المسيّرة كانت تحت متابعة قوات المراقبة الجوية الإسرائيلية طيلة الحادث”. وتعهد بمواصلة العمل لمنع أي خرق لمسيرات “حزب الله”. 17 فبراير 2022 – 16 رجب 1443 08:16 PM اعترفت بتسللها إلى الأراضي المحتلة اعترفت بتسللها إلى الأراضي المحتلة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الخميس) إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا حزب الله اللبناني، تسللت من داخل لبنان. وذكر الجيش في بيان نقلته “رويترز” أن “الطائرة المسيّرة كانت تحت متابعة قوات المراقبة الجوية الإسرائيلية طيلة الحادث”. وتعهد بمواصلة العمل لمنع أي خرق لمسيرات “حزب الله”.

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