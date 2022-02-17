محمد بن مسعود - الدمام - رجح هجوماً خلال الأيام المقبلة حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا عالٍ جداً. وقال “بايدن” في حديث للصحافيين: “إن هجوماً روسياً على أوكرانيا ممكن في الأيام المقبلة”، وفقاً لـ”رويترز”.

“بايدن”: خطر اجتياح روسي لأوكرانيا عالٍ جداً صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-17 حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا عالٍ جداً. وقال “بايدن” في حديث للصحافيين: “إن هجوماً روسياً على أوكرانيا ممكن في الأيام المقبلة”، وفقاً لـ”رويترز”. 17 فبراير 2022 – 16 رجب 1443 06:46 PM رجح هجوماً خلال الأيام المقبلة رجح هجوماً خلال الأيام المقبلة حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس)، من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا عالٍ جداً. وقال “بايدن” في حديث للصحافيين: “إن هجوماً روسياً على أوكرانيا ممكن في الأيام المقبلة”، وفقاً لـ”رويترز”.

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