شكرا لقرائتكم خبر عن هل اقتربت الحرب.. 4 قرارات عاجلة بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تطورات متلاحقة وسريعة، تشهدها الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وسط مخاوف من اندلاع حرب في البلقان تؤثر على استقرار المنطقة بأسرها، خاصة بعد قيام روسيا بطرد نائب السفير الأمريكي في موسكو.

وفي التفاصيل، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أن الحكومة الروسية طردت نائب السفير الأمريكي لدى موسكو جيسون ريبهولتس.

موسكو تطرد نائب السفير الأمريكي

ويأتي هذا الإجراء في ظل التوترات التي تشهدها العلاقات بين البلدين بسبب أوكرانيا وتحذيرات واشنطن من الغزو الروسي.

وتلقت واشنطن اليوم، ردا من موسكو على مقترحاتها بشأن الأزمة مع أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته “العربية”.

وردت السفارة الأمريكية على هذا الإجراء من الجانب الروسي بقولها “إن طرد نائب السفير خطوة تصعيدية وسيتم الرد عليها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد أوروبا حالة من الترقب والحذر بسبب الحشود الروسية على الحدود، فيما تنفي موسكو أي نية لها لغزو أوكرانيا.

الناتو ينفي انسحاب القوات الروسية

كذلك أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن روسيا لا تزال تحافظ على قوات هجومية كبيرة على الحدود مع أوكرانيا، فيما كشف البيت البيت الأبيض، عن أن روسيا أضافت 7 آلاف جندي على حدود أوكرانيا.

وكشف ستولتنبرغ أن روسيا لديها حشود عسكرية في أوروبا تعد الأكبر منذ الحرب الباردة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم (الخميس)، إن روسيا «عززت» وجودها على الحدود مع أوكرانيا بما لا يقل عن «سبعة آلاف عسكري» وصل بعضهم الأربعاء، واصفا إعلان موسكو سحب قسم من قواتها بأنه «كاذب».

وقال المسؤول الأميركي «تقول روسيا إنها تريد إيجاد حل دبلوماسي لكن أفعالها تشير إلى عكس ذلك».

من جانبه أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن هذه القوات التي يقدر عددها «بأكثر من 150 ألف جندي لا تزال في وضع يشكل تهديداً». وأضاف: «يجب أن نعطي كل الفرص للدبلوماسية».

بايدن : الغزو الروسي لأوكرانيا اقترب

بدوره قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحذر بايدن من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، منوها أن خطر اجتياح روسيا لأوكرانيا مرتفع جدا.

يأتي هذا في ظل تطورات سريعة في الداخل الأوكراني، حيث شوهد تصاعد الدخان من مبنى سفارة روسيا في العاصمة الأوكرانية ” كييف”.

ألسنة الدخان تتصاعد من سفارة روسيا

وفي تطورات سريعة ومقلقة، وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، تصاعد الدخان من مبنى سفارة روسيا في العاصمة الأوكرانية ” كييف”.

يأتي هذا بعد تصعيد صباحاً بقصف بالمدفعية شرق أوكرانيا وإصابة مدرسة روضة أطفال ووقوع جرحى واستمرار الحشود العسكرية الروسية على الحدود.

وكانت قوات مدعومة من روسيا، قد قامت باستهداف، روضة أطفال في منطقة لوهانسك على الحدود الروسية الأوكرانية.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية مقطع فيديو، ظهرت فيه الروضة وقد تم تدميرها بسبب القصف، فيما أعلن الجيش عدم وقوع إصابات.