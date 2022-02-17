صحة حفر الباطن تختتم الدورة التدريبية لمنسوبيها في لغة الإشارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

اختتمت صحة حفر الباطن دورة تدريبية في لغة الإشارة في مقر مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن بحضور 40 من منسوبيها ، حيث تناولت الدورة التدريبية التي استمرت يومين مهارات التواصل مع الصم والمهارات الأساسية في لغة الإشارة المستخدمة مع الصم وضعاف السمع، وتعريفهم كذلك بطرق التواصل ودمجهم مع المجتمع وهدفت الدورة على تهيئه الكادر الصحي للتعامل مع ذوي الإعاقة من الصم والبكم وتقديم الخدمات لهم بكل يسر وسهولة

وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها لدعم هذه الفئة من خلال إقامة الدورات التدريبية لمنسوبيها لتدريبهم على قواعد وأساسيات لغة الإشارة لخدمة ذوي الإعاقة من الصم والبكم