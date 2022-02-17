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نفذ مركز التنمية الاجتماعية، الخميس، فعاليات اليوم العالمي لسرطان الأطفال، بأحد الأسواق التجارية في جدة.
جاء ذلك، بحضور مساعد المدير العام لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، محمد جلال، ومدير مركز التنمية بجدة، جمعان الزهراني، ومدير العلاقات والإعلام بمنطقة مكة، مشعل القرشي، بالتعاون مع جمعية “ساند” الخيرية.
ونظم معرضًا وأركانًا تعريفية لبعض الجهات الخاصة والحكومية التي لها دور فعال في تقديم الخدمات لمرضى سرطان الأطفال وذويهم من جمعيات أهلية ومستشفيات ومراكز إرشاد أسري.
وحظيت الفعالية، بحضور عدد كبير من المهتمين والناشطين والزوار، الذين تفاعلوا بما تضمنته هذه الفعاليه من جهود تثقيفية وتوعوية بأمراض سرطان الأطفال ولتقديم الدعم المعنوي لعائلات الأطفال المصابين.
17 فبراير 2022 – 16 رجب 1443 06:51 PM
بالتعاون مع جمعية “ساند” الخيرية“التنمية الاجتماعية” بجدة يشارك الأطفال “اليوم العالمي للسرطان”
نفذ مركز التنمية الاجتماعية، الخميس، فعاليات اليوم العالمي لسرطان الأطفال، بأحد الأسواق التجارية في جدة.
جاء ذلك، بحضور مساعد المدير العام لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، محمد جلال، ومدير مركز التنمية بجدة، جمعان الزهراني، ومدير العلاقات والإعلام بمنطقة مكة، مشعل القرشي، بالتعاون مع جمعية “ساند” الخيرية.
ونظم معرضًا وأركانًا تعريفية لبعض الجهات الخاصة والحكومية التي لها دور فعال في تقديم الخدمات لمرضى سرطان الأطفال وذويهم من جمعيات أهلية ومستشفيات ومراكز إرشاد أسري.
وحظيت الفعالية، بحضور عدد كبير من المهتمين والناشطين والزوار، الذين تفاعلوا بما تضمنته هذه الفعاليه من جهود تثقيفية وتوعوية بأمراض سرطان الأطفال ولتقديم الدعم المعنوي لعائلات الأطفال المصابين.
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