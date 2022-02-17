6 مواجهات في انطلاق الدور الثاني من دوري الأولى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تنطلق غدًا الجمعة، مواجهات الدور الثاني من منافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بإقامة ست مواجهات ضمن الجولة الثانية عشرة، عند تمام الساعة الثانية ظهرًا.
ويستضيف متذيل الترتيب الباطن نظيره الابتسام صاحب وصافة الترتيب على صالته بحفر الباطن، فيما يلتقي حراء مع الجزيرة على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة، ويحل المتصدر الهدى ضيفًا على فريق الجيل على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويتقابل وعلى صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف الخويلدية مع القادسية، كما يلعب الهداية مع الروضة على صالة نادي النهضة بالدمام، ويتواجه الثقبة مع هجر على صالة نادي الخليج بسيهات.
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