محمد بن مسعود - الدمام -
حذرت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الخميس، من تأثير الطعام الذي نتناوله على مفعول بعض الأدوية.
وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “من الممكن أن يؤثر الطعام الذي تتناوله على الدواء الذي تستخدمه، بحيث لا يعمل الدواء بالشكل المطلوب”.
وأضافت الغذاء والدواء أنه يمكن تجنب التداخلات الغذائية الدوائية من خلال النصائح التالية:
– قراءة النشرة الدوائية جيدا
– أخذ الدواء مع كمية كافية من الماء.
أخبار قد تهمك
– تجنب أخذ المكملات الغذائية مع الأدوية في وقت واحد.
– استشارة الطبيب أو الصيدلي
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الغذاء والدواء توضح تأثير الطعام على بعض الأدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.