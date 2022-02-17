أمين الشرقية ومحافظ عقارات الدولة يناقشان الاستراتيجيات المتعلقة بالعقارات الدولة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

عقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الخميس الموافق 16/7/1443هـ، اجتماعاً بمقر الأمانة، مع معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة أوجه التعاون والاجراءات، والاطلاع على استراتيجية الهيئة و المبادرات المنبثقة منها اضافة الى تبادل الآراء و المقترحات التي تعزز التعاون المشترك، بحضور، نائب المحافظ لشؤون العقارات المهندس ناصر الشيحه، وعدد من مسؤولي الهيئة، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، ووكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني.

وفي مستهل الاجتماع رحب معالي أمين الشرقية بمعالي محافظ هيئة عقارات الدولة والوفد المرافق له، مؤكدا دعم وتعاون الأمانة مع الهيئة في كافة ما يخدم هذا القطاع، كما أكد أيضا على أهمية هذه الزيارة التي تسهم بشكل كبير في تطوير جوانب مختلفة، منوها معاليه بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تبذلها الهيئة في تنظيم عقارات الدولة وحمايتها ورفع كفاءتها والتي تخدم الصالح العام، مشيرا الى أن هذا الاجتماع يهدف الى تبادل الخبرات والملاحظات التي تصب لصالح العمل خاصة وأن هناك ارتباط كبير بين القطاع البلدي والهيئة، فيما يتعلق في قطاع العقار، مبينا بأن هذه الزيارة ستسهم في تحقيق الأهداف المرجوة التي ستعود لصالح الوطن.

كما ناقش معالي الأمين المهندس فهد الجبير، ومعالي المحافظ الأستاذ بافقيه، أهم المواضيع المشتركة ذات الصلة بين القطاع البلدي ممثل في أمانه المنطقة الشرقية، وهيئه عقارات الدولة، ومناقشة أوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات والمواضيع ذات العلاقة، كما تم الاطلاع على الاستراتيجيات المتعلقة بعقارات الدولة والإجراءات التي تعمل على تسريع وتيرة العمل والخدمات الرقمية وآليات الربط بين القطاع البلدي والهيئة في بعض المجالات.

من جانبه أكد معالي محافظ هيئة عقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه، على أن الهيئة تسعى من خلال عقد هذه الاجتماعات والزيارات الى تعزيز التعاون والتكامل مع المنظومة الحكومية والوقوف على الفرص المتاحة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية، منوها أن اجتماع اليوم هو لمناقشة الاحتياجات والممكنات التي تستهدف الأمانات وآليات التعاون والاستفادة من أهم التجارب الناجحة.