ضبط 21 مخالفًا لنظام البيئة لبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (21) مخالفًا لنظام البيئة، (19) مواطنًا، ومقيمَين من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، لبيعهم وتخزينهم (366) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة بيع أو تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.
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