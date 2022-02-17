شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية تركمانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف.

وثمن سموه خلال الاتصال، ما أبداه معاليه من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة لبحث الموضوعات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.