شكرا لقرائتكم خبر عن "سبل" توقع اتفاقية مع وكيل تجاري للحوالات المالية الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" وشركة إرسال للحوالات المالية اليوم اتفاقية تعاون تهدف إلى تنظيم علاقة الجهتين للتعامل وتعزيز التعاون بينهما؛ لتفعيل تقديم خدمات شركة إرسال من خلال فروع وموظفي سبل المعتمدة للطرفين، وقد وقع من طرف سبل نائب الرئيس لقطاع التجزئة تركي بن عبدالعزيز الوشمي، ومن طرف شركة إرسال الرئيس التنفيذي لشركة إرسال للحوالات المالية حسام بن عبد الله الهياف. وقد نصت الاتفاقية على التزام الطرفين ببنودها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها من أجل الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي لخدمة الوكيل التجاري. الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية هي امتداد لإكمال مسيرة استراتيجية سبل "مقدام " حيث ترتكز على بناء الشراكات وتنوع تقديم الخدمات في فروعها المنتشرة حول المملكة ومنصاتها الرقمية، وتعتبر شركة إرسال للحوالات المالية أول شريك يقدم نموذج الوكيل التجاري للحوالات المالية مع سبل. وتحرص سبل بشكل مستمر على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتسهيل عمليات التحويل المالي عليهم، بما يتوافق مع استراتيجيتها الطموحة في ظل رؤية المملكة 2030، وكذلك تعزيز شراكاتها مع كافة الجهات ذات العلاقة.