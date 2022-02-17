شكرا لقرائتكم خبر عن "ليالي الفلامنكو" تجمع مختلف ثقافات الفنّ الأندلسي في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية أمس فعالية "ليالي الفلامنكو" التي تستمر حتى 20 فبراير الحالي في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض، وتستضيف خلالها الفرقة الإسبانية "Flamenco Projects"؛ لتقديم عرض أدائي على مدى 65 دقيقة لفن الفلامنكو بأسلوب جديد ومعاصر، تجمع مختلف ثقافات الفنّ الأندلسي الذي نشأ في جنوب إسبانيا.

وبيّن الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي أن الفعالية تأتي ضمن منهج وإستراتيجية الهيئة القائمة على التعاون والتبادل الثقافي الدولي، مؤكدًا الاهتمام بإطلاع الجمهور على تجارب فنية مختلفة من دول العالم، وإتاحة الفرصة لممارسي الفنون المسرحية والأدائية؛ للوقوف على مثل هذه التجارب.

وقال: "حرصنا من خلال برنامج "العمل والتعلم" أن ندمج مجموعة من شباب وفتيات الوطن ضمن هذه الفرق؛ لاكتساب الخبرة من الممارسين العالميين في عدة مجالات منها: الأزياء والإكسسوارات والإضاءة وإدارة خشبة المسرح والصوت، وفي هذا العرض تحديداً هناك ما يقارب 9 متدربين سعوديين اكتسبوا مجموعة من الخبرات بإمكاننا الاستفادة منها في عروض سعودية قادمة".

وشهد العرض الأول من "ليالي الفلامنكو" تفاعلاً كبيراً من الجمهور مع أداء الفرقة المكونة من 10 مؤدّي عروض و6 موسيقيين قدموا عرضاً أدائياً على أنغام الموسيقى الإسبانية في قالب يعبّر عن فن الفلامنكو الأندلسي المعروف الذي نشأ في جنوب إسبانيا.