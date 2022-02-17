شكرا لقرائتكم خبر عن وضع تصور لحماية البيئة واستدامة الرقعة الزراعية بـ"واحة الأحساء" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء ، اليوم اجتماع اللجنة الإشرافية التوجيهية العليا للمحافظة على "واحة الأحساء" بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري ورؤساء الجهات الحكومية المعنية.

واستعرض الاجتماع جدول الأعمال والاتفاق على عدد من التنظيمات التي تهدف لحماية البيئة والمساهمة في الحفاظ على الرقعة الزراعية واستدامتها.

كما اطلع سموه على أعمال اللجنة الفنية التي شملت رؤية اللجنة الاشرافية التوجيهية العليا في وضع تصور نطاق جغرافي للواحة الزراعية مشتملا علي مواقع التراث العالمي المسجلة في منظمة اليونسكو والمشاريع الزراعية القائمة والحالية والمستقبلية كذلك عرض عدد من المحاور والطرق الرئيسية لايجاد الخدمات الاساسية داخل الواحة الزراعية

الجدير بالذكر أن اللجنة الاشرافية شُكلت بموافقة سمو محافظ الأحساء، وذلك تعزيزاً ومساندة للجنة الميدانية للمحافظة على الواحة الزراعية وحمايتها من التعديات