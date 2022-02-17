الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية جمهورية تركمانستان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف.
وثمن سموه خلال الاتصال، ما أبداه معاليه من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة لبحث الموضوعات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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