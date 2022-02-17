أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف.
وثمن خلال الاتصال، ما أبداه ميريدوف من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وشهد الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة لبحث الموضوعات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره التركماني
وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2022-02-17
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف.
وثمن خلال الاتصال، ما أبداه ميريدوف من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وشهد الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة لبحث الموضوعات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
17 فبراير 2022 – 16 رجب 1443
05:46 PM
استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف.
وثمن خلال الاتصال، ما أبداه ميريدوف من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وشهد الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة لبحث الموضوعات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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