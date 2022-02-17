محمد بن مسعود - الدمام - مقاتلات التحالف تقتل 50 حوثياً وتدمر آليات ومركبات للميليشيا بحجة
عمر عريبي الخليج 365 2022-02-17
دمرت مقاتلات التحالف عددًا من الآليات والمركبات العسكرية، بينها دبابة في حرض، فيما كسرت قوات المنطقة الخامسة هجمات لميليشيا الحوثي لاستعادة ما حررته قوات ألوية اليمن السعيد، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي وفرار العناصر المتسللة.
ولقي أكثر من خمسين من العناصر الحوثية مصرعهم بغارات جوية للتحالف استهدفت تجمعات لهم لحظة استعدادهم لهجوم على مواقع الجيش في جبهة بني حسن بمديرية عبس شمال محافظة حجة.
وتمكنت الدفاعات الجوية التابعة للمنطقة الخامسة من إسقاط عشر طائرات مسيرة انتحارية للميليشيا في المعارك.
وصعدت الميليشيا من هجماتها الصاروخية على المدنيين؛ حيث أقدمت على قصف القرى الآهلة بالسكان بأكثر من ثلاثة صواريخ باليستية، محدثة هلعًا كبيرًا وسط السكان.
17 فبراير 2022 – 16 رجب 1443
05:40 PM
الدفاعات الجوية للمنطقة الخامسة تسقط 10 طائرات مسيرة انتحارية
دمرت مقاتلات التحالف عددًا من الآليات والمركبات العسكرية، بينها دبابة في حرض، فيما كسرت قوات المنطقة الخامسة هجمات لميليشيا الحوثي لاستعادة ما حررته قوات ألوية اليمن السعيد، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي وفرار العناصر المتسللة.
ولقي أكثر من خمسين من العناصر الحوثية مصرعهم بغارات جوية للتحالف استهدفت تجمعات لهم لحظة استعدادهم لهجوم على مواقع الجيش في جبهة بني حسن بمديرية عبس شمال محافظة حجة.
وتمكنت الدفاعات الجوية التابعة للمنطقة الخامسة من إسقاط عشر طائرات مسيرة انتحارية للميليشيا في المعارك.
وصعدت الميليشيا من هجماتها الصاروخية على المدنيين؛ حيث أقدمت على قصف القرى الآهلة بالسكان بأكثر من ثلاثة صواريخ باليستية، محدثة هلعًا كبيرًا وسط السكان.
قد يهمك أيضاً :-
- وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره التركماني
- "مسك" تحتفي بتمكين 8 منظماتٍ شبابية غير ربحية
- رئيس الشورى: مواقف المملكة أعطت قوة دفع إيجابية للعمل العربي المشترك
- "آل الشيخ" يرعى حفل تكريم مساهمي الشراكة المجتمعية في التعليم
- مليار و226 مليون ريال حجم استثمارات "السعودية للاستثمار الجريء"
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تقتل 50 حوثياً وتدمر آليات ومركبات للميليشيا بحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.