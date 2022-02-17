“إيغالو” مهاجم “الهلال”: أحلم بالعودة للمان يونايتد وسعيد في “الهلال”

محمد بن مسعود - الدمام - أبدى المحترف النيجيري في صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم، اوديون ايغالو، عن سعادته بالتواجد في نادي الهلال قائلًا: أنه ناد عظيم له قاعدة جماهيرية ضخمة.

وتحدث اللاعب في تصريحات نقلتها شبكة espn أنه فخور بالفترة التي قضاها في مانشستر يونايتيد، معتبرًا أنها بمثابة الفخر له.

وأضاف أنه فخور بكونه أول نيجيري يلعب في ناد عظيم بحجم مانشستر يونايتد، وأنه إذا أتيحت له فرصة العودة فسيتشبث بها.

وتحدثت الصحيفة عن أن ايغالو لعب في كأس العالم للأندية، وكان يتطلع للتسجيل في شباك تشيلسي لكنه فشل.

كما تحدثت عن حلم الهلاليين في الحصول على برونزية المسابقة، لكن الصحيفة قالت: إن فريقه أصيب بالانهيار عندما واجه الأهلي المصري.