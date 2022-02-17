محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو أن السلطات الروسية طردت نائب سفير الولايات المتحدة، بارت غورمان. وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية ريبهولتس، اليوم الخميس، في بيان: “يمكننا التأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة، بارت غورمان، الذي كان ثاني مسؤول في السفارة الأمريكية لدى موسكو بعد السفير وعضوًا محوريًا في فريق إدارة السفارة”.

17 فبراير 2022 – 16 رجب 1443 05:32 PM الولايات المتحدة تعلن: روسيا طردت نائب السفير الأمريكي من موسكو الولايات المتحدة تعلن: روسيا طردت نائب السفير الأمريكي من موسكو أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو أن السلطات الروسية طردت نائب سفير الولايات المتحدة، بارت غورمان. وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية ريبهولتس، اليوم الخميس، في بيان: “يمكننا التأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة، بارت غورمان، الذي كان ثاني مسؤول في السفارة الأمريكية لدى موسكو بعد السفير وعضوًا محوريًا في فريق إدارة السفارة”. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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