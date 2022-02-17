345 منشأة خالفت أنظمة الغذاء والدواء خلال يناير الماضي

خالفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في شهر يناير من العام الحالي 345 منشأة لارتكابها عدداً من المخالفات لأنظمة "الهيئة"، وذلك خلال جولاتها الرقابية التي تنفّذها على المنشآت الخاضعة لإشرافها في جميع مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت "الهيئة" أنها ضبطت 146 منشأة لمخالفتها نظام الغذاء، وتمثلت أبرز المخالفات في وضع تلك المنشآت بطاقة غذائية غير مطابقة للمواصفات أو وضعها بطريقة غير صحيحة، ووفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، فإن عقوبة تلك المخالفة قد تصل إلى مليون ريال ، إضافةً إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى 180 يوماً و/أو إلغاء الترخيص و/أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً.

ونتج عن الجولات الرقابية لـ"الغذاء والدواء" ضبط 125 منشأة صيدلانية لعدم وجود نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من "الهيئة".

وبحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن عقوبة تلك المخالفة قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافةً إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (مئة وثمانين) يوماً و/أو إلغاء الترخيص.

كما ضبطت "الهيئة" 63 منشأة مخالفة لنظام منتجات التجميل، وتمثلت أبرز المخالفات في تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة في إدراج المنتج، ووفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية، فإن عقوبة تلك المخالفة قد تصل إلى خمسة ملايين ريال ، إضافةً إلى إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة و/أو إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع.

وشملت الجولات الرقابية أيضًا المنشآت البيطرية، إذ جرى ضبط عدد من المخالفات لنظام المستحضرات البيطرية في (11) منشأة، وتمثلت أبرز المخالفات في تداول مستحضر بيطري غير مسجل، وتنص المادة الثانية من نظام المستحضرات البيطرية على أنه :"لا يجوز استيراد أو تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري ما لم يتم تسجيله لدى الجهات المختصة في الدولة"، فإن عقوبة تلك المخالفة قد تصل إلى خمسة ملايين ريال ، إضافةً إلى إغلاق المصنع أو المستودع لحين تصحيح المخالفة و/أو إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، وذلك وفقاً لنظام المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية.