مدير الدفاع المدني يشهد حفل اختتام البرامج التدريبية

ونقل معالي المدير العام للدفاع المدني تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخليةللخريجين، مؤكدًا ما تحظى به برامج التدريب في الدفاع المدني من اهتمام ودعم غير محدود من سموه، حيث نفّذت المديرية (65) برنامجًا تدريبيًا خلال عام 1442- 1443هـ، التحق بها 1957 متدربًا من الضباط والأفراد، ومن منسوبي الجهات الحكومية والأهلية، وضباط دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
وهنّأ الفريق العمرو الخريجين، منوهًا بأهمية الحرص على الاستفادة من العلوم والمعارف والخبرات التي تلقوها في أداء المهام المنوطة بهم والاستفادة من الإمكانات المتاحة من معدات وآليات وتجهيزات فنية لتنفيذ أعمال رجال الدفاع المدني وتنمية وتطوير قدراتهم في جميع المجالات، للتعامل مع جميع المخاطر المهددة للسلامة العامة.
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