شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات المشتركة يناقش العمليات الجارية مع وزير الداخلية اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن مطلق بن سالم الازيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، وزير الداخلية اليمني إبراهيم علي أحمد.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة الأعمال الجارية في الداخل اليمني، ومكافحة الإرهاب والاطلاع على الموقف العام والعمليات الجارية.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار التنسيقات والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لإعادة الاستقرار والأمن لليمن الشقيق.