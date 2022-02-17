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قائد القوات المشتركة يناقش العمليات الجارية مع وزير الداخلية اليمني

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الدمام - شريف احمد - استقبل قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن مطلق بن سالم الازيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، وزير الداخلية اليمني إبراهيم علي أحمد.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة الأعمال الجارية في الداخل اليمني، ومكافحة الإرهاب والاطلاع على الموقف العام والعمليات الجارية.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار التنسيقات والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لإعادة الاستقرار والأمن لليمن الشقيق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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